В Новосибирской области продолжает формироваться новая система оказания онкологической помощи
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В Новосибирской области продолжает формироваться новая система оказания онкологической помощи

9:37:319/1/2021Фото: nso.ru
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Губернатору Андрею Травникову представили возможности новых модульных корпусов Новосибирского областного клинического онкологического диспансера.

Корпус химиотерапии – для пациентов и врачей созданы комфортные условия

В ходе рабочей поездки в Новосибирский областной клинический онкологический диспансер главный врач учреждения Олег Иванинский доложил губернатору Андрею Травникову о работе нового отделения противоопухолевой терапии, увеличении объемов специализированной медицинской помощи, оказываемой методом противоопухолевой лекарственной терапии в условиях дневного стационара. Кроме того, глава региона побывал в новом корпусе МРТ-диагностики, а также корпусе, включающем в себя гистологическую, цитологическую и молекулярно-генетическую лаборатории. Новые мощности созданы в рамках реализации утвержденной областными властями программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Корпус химиотерапии – для пациентов и врачей созданы комфортные условия, самое главное – увеличен объем помощи. Второй проект, это корпус магнитно-резонансной томографии, уникальный аппарат смонтирован здесь, на территории онкодиспансера, что повышает качество диагностики. Третий корпус – очень важное отделение, где расположены современные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием. Это быстрые решения, которые смогли серьезно изменить работу онкодиспансера, и вместе с другими мероприятиями по модернизации онкопомощи – это открытие целой сети центров амбулаторной онкологической помощи, развитие медицинской информационной системы, возможность обмена данными и проведения телемедицинских консультаций с любым уголком нашего региона, с московскими специалистами – приблизило помощь к людям. Эту работу, безусловно, будем продолжать», – подчеркнул Андрей Травников.

Говоря о развитии онкологической помощи в регионе, главный врач Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский отметил: «Фактически формируется новая система оказания онкологической помощи. Сто миллионов рублей из бюджета Новосибирской области выделено только на эти здания, еще около трехсот миллионов рублей федеральных средств – на оснащение. Уже сейчас заметно возросли объемы химиотерапии».

В соответствии с концепцией развития онкологической службы на территории Новосибирской области на базе НОКОД организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе в условиях дневного стационара. Для этого был возведен двухэтажный корпус площадью более 1 тыс. кв. м. На эти цели из средств бюджета Новосибирской области выделено 45 млн рублей. Также за счет средств регионального бюджета построен одноэтажный корпус отделения магнитно-резонансной томографии, стоимостью более 10 млн рублей. Корпус оснащен современным аппаратом МРТ. Диагностические исследования проводятся здесь с июля 2020 года. С июля по декабрь 2020 года проведено 858 исследований, за 2021 год – 2 094 исследования. Кроме того, на территории диспансера, за счет средств бюджета Новосибирской области, составивших 45 млн рублей, возведена пристройка площадью 458,6 кв. м. Здесь организованы гистологическая лаборатория, цитологическая лаборатория, молекулярно-генетическая лаборатория.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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