86-летнего пешехода насмерть сбила иномарка и скрылась с места ДТП в Новосибирске
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86-летнего пешехода насмерть сбила иномарка и скрылась с места ДТП в Новосибирске

10:00:319/1/2021Фото: Сообщество Академгородка
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Родственники погибшего разыскивают свидетелей аварии.

Медики не смогли спасти пенсионера

Серьезное ДТП произошло вчера, 31 августа, в Академгородке Новосибирска. Там автомобиль сбил 86-летнего мужчину. Мужчина почти дошел до остановки «Магазин» на Российской улице, когда его сбила иномарка. Водитель скрылся с места ДТП. Как рассказала внучка погибшего, за рулем иномарки была молодая женщина.

— Он любил жизнь. В это утро он поехал в огород, там ведь чеснок уже подсох. Бабушка пыталась его отговорить, но он такой упрямый... Исходя из слов очевидцев, есть две версии: по одной, это была белая, по другой — серая «Тойота», но то, что за рулем была молодая женщина, — это точно, - отметила девушка.

Как стало известно, в аварии пенсионер получил черепно-мозговую травму и скончался не приходя в сознание. В настоящее время родственники погибшего разыскивают свидетелей аварии.

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