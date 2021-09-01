Смертность от коронавируса в шесть раз занизили в Новосибирской области

Накануне Росстат опубликовал новые данные о пандемии коронавируса, которые показывают, что смертность от ковида в России занижена в несколько раз.В июле 2021 года от COVID-19 в стране скончались 44 тыс. 128 человек — и это абсолютный рекорд с начала пандемии. Еще 6293 зараженных умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние» (1449 жертв) или «не оказала» (4844).
Но федеральный оперативный штаб утверждал, что всего в июле умерли 23 тыс. 466 пациентов с коронавирусом.
По данным Росстата, По общим данным Росстата, всего с начала пандемии по август 2021 года «от коронавируса» погибли 265 тыс. 473 человека (это без учета тех зараженных, кто, как утверждают экспертизы, умер от осложнений других болезней — еще 101 тыс. 165 смертей). Федеральный штаб по уверял, что всего скончались 159 тыс. 352 заболевших россиянина.
В Новосибирской области к августу от ковида умерли 6953 человек. Но, в правительстве области была информация, что с начала пандемии по август 2021 года в Новосибирской области от коронавируса умерли лишь 2348 человек.
Такая же ситуация и с июлем этого года. По данным Росстата, в Новосибирской области погибли 1703 человека от ковида (и еще 214 — от осложнений). Но региональное правительство утверждало, что в июле умерли только 276 новосибирцев.