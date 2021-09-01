Роллы исключили из причин смертельного отравления двух детей в Красноярском крае
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Роллы исключили из причин смертельного отравления двух детей в Красноярском крае

5:23:549/1/2021Фото: pixabay
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Мальчик и девочка скончались в доме по неизвестной причине.

Дети погибли не из-за роллов

В Роспотребнадзоре Красноярского края сообщили, что смерть двух маленьких детей не связана с отравлением роллами.

- По предварительным данным гибель детей не связана с употреблением продукции, изготовленной организацией общественного питания, — заявили в региональном управлении Роспотребнадзора 1 сентября. — При этом у остальных членов семьи признаки отравления не зафиксированы.

Напомним, по мнению их матери, дети погибли из-за отравления роллами, которые она принесла с работы. По словам женщины, она работает в кафе официанткой и в тот злополучный вечер она прихватила с работы порцию роллов. Дома их с удовольствием съели 6-летний сын и 4-летняя дочь. Утром они проводили мать на работу, а уже днем, 30 августа, их нашли без сознания. Отметим, что одну девочку спасти удалось, а вот двух других детей не откачали.

В районном совете депутатов изданию подтвердили факт гибели детей, уточнив, что многодетная семья живет в небольшой деревушке в часе езды от Балахты. 

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