Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание

Основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, впавший в кому 27 августа, пришел в сознание, рассказал его брат 1 сентября.
«Ночью состояние у Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Спасибо всем, кто беспокоится за брата!», — написал Тимофей Бурдин во «ВКонтакте».
У музыканта очень сильное поражение легких, прогнозы врачи пока дать не могут, добавил брат.
Поклонники предлагают поддержать Владимира Бурдина:
"Может организовать благотворительный пробег по Сибирскому тракту? "8 км по дороге в Сибирь". Футболки " Вова, живи", по трассе музсопровождение "Сибирь" И "Молодость жива". Трансляция на ТВ. Узнает, будет рад".
Владимир родился 13 марта 1973 года в Свердловске, а писать песни начал в 15-летнем возрасте. Их исполняют не только «Смысловые галлюцинации», но и группы «Ковчег», «Пилот» и другие.