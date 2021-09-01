Гризманн покинул «Барселону»: Его арендовал испанский клуб «Атлетико»

В последний день лета Антуан Гризманн был арендован на один сезон испанским клубом «Атлетико», при этом последний взял на себя обязательство выкупить игрока, при этом аренда может продлиться дольше одного сезона.
Стоимость аренды нападающего «Барселоны» - 10 миллионов евро, выкупить спортсмена будет возможно за 40 миллионов евро. Об этом стало известно из сообщения на сайте "Барселоны".
В 2019 году за Гризманна в «Барселоне» отдали 120 миллионов евро, причем у футболисту получилось выиграть лишь один трофей в составе каталонского клуба - Кубок Испании.
Всего с «Барселоной» футболистом было проведено 102 матча и забито 35 мячей. Ранее выступая за «Атлетико» (2014-2019 годы) Антуан Гризманн провел 257 матчей, в которых смог забить 133 гола.