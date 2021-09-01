Вирусным стал пугающий ролик с подвешенным талибами на вертолете человеком. Смотрите видео
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Вирусным стал пугающий ролик с подвешенным талибами на вертолете человеком. Смотрите видео

8:09:269/1/2021Фото: Скриншот
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В Афганистане боевики летают на американском боевом вертолете с привязанным человеком. Что стоит за кадрами?

Талибы расправляются с людьми, сотрудничавшими с американцами

В Афганистане сняли видео предполагаемой казни человека. На кадрах видно, что летит вертолет, с которого протянута веревка с человеком.

В сети предположили, что, скорее всего, это казненный афганец, которого подозревают в сотрудничестве с американцами. По некоторым данным, это мог быть переводчик.

Кадры, ставшие вирусными, облетели весь мир. Полет американского боевого вертолета Blackhawk сопровождается надписью, что "ВВС Исламского эмирата пролетают над городом Кандагар и патрулируют город".

Опровержение данной информации поступило от журналиста Билал Сарвари, который успел покинуть страну во время эвакуации. Он сообщил, что имеет связь с пилотом данного вертолета, который рассказал, что на самом деле на веревке висит боевик, пытавшийся установить флаг на здании, об этом сообщает CNN.

Местные СМИ поясняют, что с другого ракурса видно, что человек живой, шевелится, он якобы висит со страховкой, а веревка не перетягивает шею.

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