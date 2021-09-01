Вирусным стал пугающий ролик с подвешенным талибами на вертолете человеком. Смотрите видео

В Афганистане сняли видео предполагаемой казни человека. На кадрах видно, что летит вертолет, с которого протянута веревка с человеком.
В сети предположили, что, скорее всего, это казненный афганец, которого подозревают в сотрудничестве с американцами. По некоторым данным, это мог быть переводчик.
Кадры, ставшие вирусными, облетели весь мир. Полет американского боевого вертолета Blackhawk сопровождается надписью, что "ВВС Исламского эмирата пролетают над городом Кандагар и патрулируют город".
Опровержение данной информации поступило от журналиста Билал Сарвари, который успел покинуть страну во время эвакуации. Он сообщил, что имеет связь с пилотом данного вертолета, который рассказал, что на самом деле на веревке висит боевик, пытавшийся установить флаг на здании, об этом сообщает CNN.
Местные СМИ поясняют, что с другого ракурса видно, что человек живой, шевелится, он якобы висит со страховкой, а веревка не перетягивает шею.