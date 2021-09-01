Мумию 5-летней давности нашли в квартире, исписанной молитвами

Мумию обнаружили в квартире в московском Измайлово. После того, как вода стала заливать соседей, вскрыли жилище, где нашли умершую 5 лет назад пожилую хозяйку. Женщина проживала одна - мать и сын умерли. Соседи вспомнили, что последний раз видели умершую пенсионерку Людмилу Васильевну 1948 года рождения в 2016 году.
31 августа квартиру вскрыли в присутствии полиции. Оказалось, что сломался кран холодной воды и вода хлестала на пол, затопив квартиры снизу.
Мумифицированный труп хозяйки нашли на кухне. Вся квартира, в том числе балкон, была исписана молитвами. Соседи рассказали, что умершая при жизни всегда ходила в черной одежде, была набожной, передает МК.
Последняя квитанция об оплате услуг ЖКХ датирована августом 2016 года. Поэтому предположили это время смерти.