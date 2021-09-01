Санитар и пациент психбольницы избили до комы подростка

Санитара и пациента психиатрической больницы Тобольска обвиняют в том, что они сломали 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки находившемуся в стационаре подростку. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Тюменского облсуд.
От полученных побоев несовершеннолетний, проходивший обследование, впал в кому. Врачей Тобольской областной больницы №3 сделали пострадавшему срочную операцию - его удалось спасти.
Родные потерпевшего написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Известно, что санитар ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.
"В Тобольский городской суд поступило уголовное дело в отношении санитара психиатрической больницы 46-летнего Александра В., с 20 октября по 16 ноября прошлого года вместе с одним из пациентов избивавшего несовершеннолетнего, находившегося на обследовании в стационаре. В результате экзекуций злодеи переломали парню 14 ребер, разорвали селезенку и отбили почки. Потерпевший впал в кому, но от гибели его спасли врачи Тобольской областной больницы №3, сделавшие парню срочную операцию", - рассказали подробности в суде.