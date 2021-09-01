ВОЗ начала активно изучать новый штамм COVID-19 «Мю»

Всемирная организация здравоохранения обратили пристальное внимание на новую мутацию COVID-19 «Мю». Данный штамм был обнаружен еще в январе этого года на территории Колумбии. Сейчас специалисты изучают его особенности. Об этом сообщает издание New Scienist.
Кроме Южной Америки, «Мю»-штамм получил распространение и на территории Европы. Он не слишком часто встречается относительно других мутаций (0,1% от всех случаев), но при всем этом у него есть серьезные отличия. Например, «Мю» имеет иммунитет к имеющимся вакцинам, поскольку имеет возможность ускользать от защиты организма.
Напомним, что в России на данный момент одобрено пять вакцин от коронавирусной инфекции. Это «КовиВака», «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», а также «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор».