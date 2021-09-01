Словно робот: эксперт усомнился в искренности Джо Байдена во время выступления

Физиономист поделился своим мнением насчет последнего выступления американского лидера Джо Байдена, в котором, как оказалось, президент был не совсем искренен. Об этом сообщил Life.
По мнению физиономиста, Джо Байден, говоря об Афганистане и выводе войск США, не испытывал никаких эмоций. Он произносил готовый текст, не демонстрируя ни радости, ни сожаления.
В какой-то момент президент Америки и вовсе замер с холодным выражением лица. Со слов эксперта, это может означать сокрытие реальных планов. То есть есть вероятность, что Джо Байден пытается ввести кого-то в заблуждение.
— По факту его слова заводят в заблуждение, а мысли у него другие. А такое заострение слов сделано специально, чтобы слушатель сосредоточил своё внимание на этом, — объясняет физиономист.
Напомним, что после выводы американских войск из Афганистана начался активный захват страны террористическим движением «Талибан»*.
«Талибан»* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.