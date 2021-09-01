Словно робот: эксперт усомнился в искренности Джо Байдена во время выступления
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Словно робот: эксперт усомнился в искренности Джо Байдена во время выступления

11:25:169/1/2021Фото: Pixabay
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Физиономист заметил, что глава США не просто не искренен, но вдобавок просто заучил готовый текст.

По мнению эксперта, Байден просто заучил текст

Физиономист поделился своим мнением насчет последнего выступления американского лидера Джо Байдена, в котором, как оказалось, президент был не совсем искренен. Об этом сообщил Life.

По мнению физиономиста, Джо Байден, говоря об Афганистане и выводе войск США, не испытывал никаких эмоций. Он произносил готовый текст, не демонстрируя ни радости, ни сожаления.

В какой-то момент президент Америки и вовсе замер с холодным выражением лица. Со слов эксперта, это может означать сокрытие реальных планов. То есть есть вероятность, что Джо Байден пытается ввести кого-то в заблуждение.

— По факту его слова заводят в заблуждение, а мысли у него другие. А такое заострение слов сделано специально, чтобы слушатель сосредоточил своё внимание на этом, — объясняет физиономист.

Напомним, что после выводы американских войск из Афганистана начался активный захват страны террористическим движением «Талибан»*.

«Талибан»* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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