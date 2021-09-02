Если у человека, которого вы любите, есть эти 5 черт характера, вы можете оказаться под чарами нарцисса

Это ужасно, когда вы счастливо встречаетесь с кем-то новым, но постепенно приходите к трудному осознанию того, что этот исключительно обаятельный человек, в которого вы влюбляетесь, скрывает более темные черты характера, характеристики и поведение, которых вы теперь боитесь, могут быть признаками того, что он нарцисс.
Если вы подозреваете, что ваш новый парень или девушка может иметь нарциссический тип личности, независимо от того, поднимается ли он до уровня настоящего психического расстройства, важно знать, что отношения с нарциссами подвергают вас высокому риску домашнего насилия и эмоционального насилия, пишет yourtango.com.
Хотя нарциссы сделают практически все необходимое, чтобы вы узнали правду о том, кто они такие, они также часто оставляют множество предупреждающих знаков, «скрытых» на виду. Вам решать, как искать и расшифровывать такое поведение, чтобы максимально защитить себя.
Чтобы выявить нарциссические черты личности, пока не стало слишком поздно, для начала задайте себе несколько основных вопросов:
Что вы думаете о его семье?
Многие считают, что нарциссизм унаследован от семьи . Тот, кто вырастает с нарциссическими чертами, вполне может быть воспитан родителем с похожими проблемами.
В ранние годы нарциссам обычно не хватало положительной привязанности к заботящимся о них фигурам, таким как их мать или отец, из-за чего они чувствовали себя напуганными и уязвимыми. В результате они будут чувствовать себя очень одинокими, даже когда станут взрослыми, окутанные дисфункциональным миром, в котором доминируют их собственные проекции.
Возможно , вы росли с нарциссическими родителями?
Если вы выросли с нарциссическим родителем , вы можете чувствовать себя как дома, потворствуя нарциссу в созависимых отношениях, в которых один партнер имеет тенденцию брать на себя все внимание, а другой отдает его, чтобы оставаться в благосклонности нарцисса.
Может показаться, что нарциссический человек влюблен, но это только так кажется. Вместо того, чтобы влюбиться в человека, который является их партнером, нарцисс на время оказывается вовлеченным в одну из своих собственных фантазий, которую никто не сможет осуществить в течение длительного времени к своему полному удовлетворению.
Делаете ли вы большую часть или даже все пожертвования?
Когда вы впервые начинаете отношения с нарциссом, вы, вероятно, поверите, что нашли своего идеального партнера. Затем так же быстро они либо оставляют вас в поисках более удовлетворительного опыта в другом месте, либо запускают кампанию оскорбительного поведения, такого как газлайтинг - меняют столы, чтобы заставить вас чувствовать себя сумасшедшим, когда вы противостоите им за плохое обращение с вами - для того, чтобы привести вас в соответствие с их видением того, как вам «следует» вести себя с ними.
Оставят ли они вас в замешательстве и убитым горем, или будут держать вас очень близко, чтобы удовлетворить любые их потребности, вы будете думать, что нашли любовь, только для того, чтобы чувствовать себя хуже, чем до встречи с ними.
И именно по этой причине жизненно важно, чтобы вы научились определять эти 5 черт нарциссической личности, прежде чем влюбиться в кого-то нового:
1. Они сверхчувствительны.Нарциссы очень чувствительны к игнорированию и очень чувствительны к пренебрежению. Они плохо отреагируют, когда почувствуют, что это происходит.
2. Они жаждут внимания.Нарциссы страдают от нарушения своего представления о себе, и они особенно чувствительны к любой возможности того, что вы их игнорируете или не принимаете всерьез.
Они постоянно требуют вашего внимания и усилий, чтобы почувствовать себя лучше.
3. Они чрезмерно нуждаютсяПотребность нарцисса в любви неисчерпаема.
Вы приносите им подарок, и все в порядке. Но через несколько секунд они могут реагировать на ощущение, что вы не уделяете им достаточно внимания.
4. Они энергоемкие.Нарциссы истощают энергию и жизнь своего партнера. Когда вы влюбляетесь в нарцисса, переживания настолько сильны, что могут казаться самыми интенсивными и подлинными отношениями, которые вы когда-либо знали.
Однако это быстро начинает меняться, поскольку вы обнаруживаете, что вам нужно делать все больше и больше, чтобы успокоить и исправить их неуверенность, из-за чего вы чувствуете себя истощенным.
5. Они одержимы социальными сетями.Нарциссы могут быть поглощены социальными сетями, публикуя бесконечные изображения самих себя. И наоборот, они могут избегать этого как чумы, заявляя, что они «не такие, как эти дрянные люди, которым нет ничего лучше, чем постоянно публиковать обновления».
Если эти черты характера кажутся вам знакомыми и вы считаете, что, возможно, влюбились в нарцисса, вот три важных совета, о которых следует помнить.
- Следите за признаками того, что отношения утомляют вас. Любовь предназначена для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, а не для утомления.
- Перестаньте извиняться за то, что вы явно сделали, чтобы расстроить своего партнера. Нарциссы жаждут всего внимания, но вам нужно поставить себя на первое место.
- Проверьте себя, чтобы увидеть, чувствуете ли вы, что вас слушают. У вас есть возможность разговаривать в отношениях или вы проводите все свое время, слушая их? Тебе тоже нужно внимание.