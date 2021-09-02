Знаки зодиака, которые никогда не будут близкими, заявили астрологи

Будь то их братья и сестры, люди, которых они только что встретили, или совершенно незнакомые люди, есть некоторые знаки зодиака, которые могут установить связь с любым, кого они встретят.
На другой стороне спектра есть также знаки зодиака, которым трудно ладить с другими знаками зодиака, в частности, как в случае с братьями и сестрами Льва и Скорпиона.
Они не только не из тех людей, которые заводят разговор с незнакомцами или считают кого-то, кого только что встретили, другом, но им трудно даже общаться со своей семьей, а именно со своими братьями и сестрами, пишет yourtango.com.
Неважно, практически ли они одного возраста со своими братьями и сестрами или у них много общего, некоторым знакам зодиака будет сложнее, чем другим, сформировать тесные родственные связи.
Независимо от того, означает ли быть полярными противоположностями, что два знака имеют разные ценности или цели в жизни, или один общительный, а другой застенчивый, попытка заставить два знака зодиака, которые явно не ладят друг с другом, вступить в теплые и нечеткие отношения между братьями и сестрами, может быть путь к катастрофе.
Согласно астрологии, вот 6 пар зодиакальных братьев и сестер, которые никогда не будут близки
Овен (21 марта - 19 апреля) + Телец (20 апреля - 20 мая) Братья и сестрыОвен и Телец - два самых упорных знака Зодиака . Они не только постоянно бодаются, но им все равно, насколько неприятными становятся их ссоры, потому что они братья и сестры, это именно то, что делают братья и сестры. Овен борется, потому что чувствует себя всегда правым, а Телец борется, потому что он слишком упрям, чтобы отступить.
Если бы между этими двумя не было такой потребности во власти, у них могли бы быть лучшие отношения, но ни один из них не признает свою неправоту и не отступит.
Упрямая натура и две энергии, сражающиеся за контроль, будут разделять эти два знака.
Близнецы (21 мая - 20 июня) + Дева (23 августа - 22 сентября) Братья и сестрыДинамика между братьями и сестрами Близнецы и Девы плохо работает просто потому, что их личности слишком разные. Близнецы - скорее беззаботный и хаотичный знак зодиака, а Дева любит порядок и правила. В некоторых ситуациях эта пара не была бы такой токсичной, но в целом Дева и Близнецы слишком разные, чтобы между ними что-то могло работать.
Дева не понимает, почему Близнецы не воспринимают вещи так серьезно, как они, а Близнецы не могут понять, почему Дева не расслабляется немного и просто развлекается.
Эти знаки не обязательно ненавидят друг друга как братьев и сестер, но их флюиды обычно слишком разные, чтобы они могли быть хорошими друзьями.
Рак (21 июня - 22 июля) + Водолей (20 января - 18 февраля) Братья и сестрыЕсли любые два знака зодиака являются полярными противоположностями, это Рак и Водолей. Рак - это эмоции, Водолей - логика. Водолей думает, Рак чувствует. Для некоторых противоположности действительно притягиваются, но для этих двоих это только отталкивает их еще дальше. Эмоции Рака постоянно угасают, а Водолей предпочитает сдерживать свои настоящие эмоции.
Водолей не ладит с Раком, потому что чувствует себя слишком чувствительным. Ракам трудно доверять Водолеям, потому что они никогда не понимают, что чувствуют, поскольку никогда не раскрывают свои эмоции.
Это битва между чувством слишком большого и недостаточного.
Лев (23 июля - 22 августа) + Скорпион (23 октября - 21 ноября) Братья и сестрыВ целом Скорпион и Лев могут иметь схожие интересы, например, как они любят повеселиться, а в романтическом плане Скорпион и Лев имеют прекрасную связь. Но в братских отношениях Лев и Скорпион обычно не ладят.
Лев и Скорпион - противоположность полярных противоположностей. Причина, по которой им трудно ладить, в том, что они слишком похожи. У них обоих невероятно большие, сильные личности и сильная энергия, с которыми они не могут не столкнуться, когда они вместе. На самом деле, их можно было даже назвать хулиганами, потому что они постоянно дрались друг с другом без причины.
Оба эти знака зодиака постоянно борются за контроль. Им обоим нравится быть номером один, и, поскольку они оба являются фиксированными признаками, им трудно идти на компромисс или сдаваться. Скорпион использует манипуляции, чтобы добиться своего, в то время как Лев использует более агрессивный и прямой подход.
Весы (23 сентября - 22 октября) + Козерог (22 декабря - 19 января) Братья и сестрыВесам нужен компромисс, как и воздух и вода, чтобы выжить. Они преуспевают в отношениях и дружбе, где компромисс означает, что все остаются счастливыми. С другой стороны, Козерог - это тип знака зодиака, который будет делать все, что захочет, и когда захочет. Эта потребность в компромиссе вместо того, чтобы не заботиться о чужом мнении, часто превращает эту пару братьев и сестер в катастрофу.
Между этими двумя знаками очень мало связи, потому что ни один из них не заботится о том, чтобы прислушиваться к другому.
Весы - слишком слабая сторона для Козерога, а Козерог слишком упрям для Весов, а это означает, что каждый раз, когда они взаимодействуют, кто-то оказывается несчастным.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря) + Рыбы (19 февраля - 20 марта) Братья и сестрыПричина, по которой Стрелец и Рыбы редко бывают близкими братьями и сестрами, в основном в том, что между ними отсутствует доверие. Рыбам нужна глубокая связь, чтобы по-настоящему почувствовать близость с кем-то, в то время как Стрелец не создает эмоциональных связей, пока не узнает наверняка, что кто-то важен для них. Оба по-своему умны и глубоки, но они все еще слишком разные, чтобы по-настоящему общаться.
Поскольку они такие разные, ни один из знаков зодиака не пытается общаться друг с другом. Ни один из них не заботится о взаимоотношениях друг с другом, что приводит к множеству мелких ссор.
Эту проблему можно было бы решить, если бы они изо всех сил пытались ее решить, но как только доверие исчезнет, от этого уже не будет выхода.