Салют и праздник на улице в честь Дня города в Бердске отменили из-за коронавируса
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Салют и праздник на улице в честь Дня города в Бердске отменили из-за коронавируса

7:07:039/2/2021
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В этом году Бердск отметит 305-й день рождения 4 сентября. Все праздничные программы - в онлайн-режиме.

Так обычно выглядит площадь Горького в Бердске в День города

2 сентября стало известно, что празднования Дня города в Бердске на улице не состоится.  ⠀

"Массовых мероприятий в День города администрация города Бердска проводить не будет в связи с ограничительными мерами", - рассказала в четверг руководитель городского отдела культуры Оксана Мокриенко.

По ее словам, музеи и учреждения культуры проведут онлайн-концерты, в городском парке пройдут локальные тематические мероприятия. Сцену на площади, где обычно проходят главные городские торжества, тоже устанавливать не будут, сообщили в пресс-центре мэрии. ⠀

В этом году Бердск отметит 305-й день рождения 4 сентября. Но ни праздничной программы, ни салюта не предвидится в связи с действующим постановлением губернатора Новосибирской области о запрет проведения массовых мероприятии из-за коронавируса. И традиционный салют тоже отменили.

- Салют – это массовое скопление людей, такого сейчас допускать нельзя, - констатировала Мокриенко.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердские депутаты ранее высказывали мнение о том, чтобы перенести праздник с сентября на июнь. Однако пока официального решения на этот счет не приняли.

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