Салют и праздник на улице в честь Дня города в Бердске отменили из-за коронавируса

2 сентября стало известно, что празднования Дня города в Бердске на улице не состоится. ⠀
"Массовых мероприятий в День города администрация города Бердска проводить не будет в связи с ограничительными мерами", - рассказала в четверг руководитель городского отдела культуры Оксана Мокриенко.
По ее словам, музеи и учреждения культуры проведут онлайн-концерты, в городском парке пройдут локальные тематические мероприятия. Сцену на площади, где обычно проходят главные городские торжества, тоже устанавливать не будут, сообщили в пресс-центре мэрии. ⠀
В этом году Бердск отметит 305-й день рождения 4 сентября. Но ни праздничной программы, ни салюта не предвидится в связи с действующим постановлением губернатора Новосибирской области о запрет проведения массовых мероприятии из-за коронавируса. И традиционный салют тоже отменили.
- Салют – это массовое скопление людей, такого сейчас допускать нельзя, - констатировала Мокриенко.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердские депутаты ранее высказывали мнение о том, чтобы перенести праздник с сентября на июнь. Однако пока официального решения на этот счет не приняли.