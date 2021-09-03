Столото в тираже 1404 «Русского лото» 5 сентября 2021 разыграет 800 млн руб. и 30 призов по 500 000 рублей
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Столото в тираже 1404 «Русского лото» 5 сентября 2021 разыграет 800 млн руб. и 30 призов по 500 000 рублей

3:36:249/3/2021,pixabay.com
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Также состоится дополнительный розыгрыш «Кубышка».

Джекпот 800 000 000 рублей

Ко Дню знаний «Русское лото» подготовило целый портфель классных и полезных призов. Вас ждут:

Джекпот 800 000 000 рублей.

30 призов по 500 000 рублей на учёбу и множество других денежных призов.

Также состоится дополнительный розыгрыш «Кубышка» и у вас будет ещё один шанс на победу. В «Кубышке» выигрывают билеты, в которых все числа, не выпавшие в тираже, находятся либо в верхнем, либо в нижнем игровом поле. Советуем купить больше билетов!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 4 сентября.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 5 сентября, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

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