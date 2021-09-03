Столото в тираже 458 «Жилищной лотереи» 5 сентября 2021 разыграет 20 квартир в новостройках

«Жилищная лотерея» встречает серией крутых розыгрышей. В сентябре вас ждут 20 квартир в новостройках, весь месяц выигрывает каждый второй билет! В ближайшем тираже разыгрываем первые пять квартир, тысячи денежных призов и суперприз 700 000 000 рублей. Запасайтесь билетами и испытайте удачу!
Все тиражи сентября собрали для вас в пакете «Ключ к новой жизни». Так вы ничего не пропустите и получите больше шансов выиграть квартиру. Дерзайте!
Билеты на ближайший тираж уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 4 сентября.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 5 сентября, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры — 3 000 000 рублей.
В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.
Фраза «В сентябре разыграем 20 квартир в новостройках» указывает на общее количество квартир в новостройках, разыгрываемых в рамках тиражного предложения с тиражей № 458 (трансляция 05.09.2021) по 461 (трансляция 26.09.2021) включительно. Фраза «Суперприз 700 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 458 (трансляция 05.09.2021) по 461 (трансляция 26.09.2021) включительно. Фраза «Выигрывает каждый второй билет» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве шаров в лототроне, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25. 88-й ход в тиражах № 458-460 будет проведен (останется 2 шара) в случае, если накопленный суперприз на начало каждого из этих тиражей будет составлять 10 000 000 рублей или более и в этих тиражах не будет выигрышей в категории «Суперприз».
Столото в тираже 458 «Жилищной лотереи» 5 сентября 2021 разыграет 20 квартир в новостройках
Все тиражи сентября собрали в пакете «Ключ к новой жизни».
«Жилищная лотерея» встречает серией крутых розыгрышей. В сентябре вас ждут 20 квартир в новостройках, весь месяц выигрывает каждый второй билет! В ближайшем тираже разыгрываем первые пять квартир, тысячи денежных призов и суперприз 700 000 000 рублей. Запасайтесь билетами и испытайте удачу!
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