Что категорически запрещено верующим в день памяти преподобного Исаакия Оптинского 4 сентября: История святого
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Что категорически запрещено верующим в день памяти преподобного Исаакия Оптинского 4 сентября: История святого

3:20:319/3/2021Фото: pixabay.com
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Кроме общего благотворения нищим от обители преподобный Исаакий, сам от себя раздавал щедрую милостыню и старался всячески утаить свое доброе дело.

Он взращивал в своей душе желание уйти в монастырь

4 сентября православные христиане вспоминают и отмечают день памяти старца Исаакия Оптинского, преподобного, рожденного в Курске в 1810 году 31 мая. В миру его звали Иван Антимонов.

Мальчик рос в обеспеченной купеческой семье,  где строго соблюдали все христианские каноны. Поэтому будущий известный старец рос с огромной любовью к Господу.

Когда он подрос, то стал помогать своему отцу в торговых делах, а сам все больше потихоньку взращивал в своей душе желание уйти в монастырь. Так, к своим 36-ти годам, когда и старший брат - Михаил, посвятил себя Богу и стал монахом, Иван окончательно решил посвятить себя службе Господу.

Попав в Оптинский монастырь, его встретил старец Лев, который очень по-доброму прозвал его "Ванюшкой" и предсказал будущее монашество. Так и произошло через семь лет. Иван стал преподобным Исаакием. Он вел аскетический образ жизни, несмотря на то, что его богатые родители постоянно присылали деньги. Все получаемые от них средства Исаакий раздавал нуждающимся. Монах считал лишнюю заботу о своем теле недостойной монашеского образа жизни, поэтому довольствовался только одним одеянием и скромной пищей.

Посты Исаакий соблюдал с особой строгостью. Кроме общей раздачи милостыни нуждающимся, он щедро отдавал от себя большую милостыню и старался всеми способами скрыть свое доброе дело.

Запреты этого дня по народной традиции

4 сентября запрещено ходить в лес. По поверьям, там можно наткнуться на лешего. Особенно юным девушкам, поскольку именно за ними охотится леший.

Запрещено также дарить подарки и получать их. Считается, что так можно навлечь на себя беду. Кроме того, нужно быть осторожнее со своими мыслями. В этот день плохие мысли могут материализоваться.

Также в этот день не ходят в далекий путь. Говорят, что такие поездки могут закончиться неудачей.

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