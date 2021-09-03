Прозрачным костюмом на линейке 1 сентября шокировала министр культуры Крыма

1 сентября главы администраций в нарядном костюме в каждом городе поздравляли на линейках детей с Днём знаний. Однако министр культуры Арины Новосельская поздравила с Днем знаний педагогов и учеников симферопольской школы-лицея им. Макаренко в шокирующей одежде. Полупрозрачный кружевной брючный костюм еле прикрывал обнажённые части тела министра культуры.
Родители посчитали неприличной такую одежду представителя, добавив, что учителей за непристойные фотографии в социальных сетях увольняют, а детям и вовсе предписана специальная школьная форма.
Каждый кто присутствовал на линейке 1 сентября считает, что министр культуры нарушила правила делового дресс-кода, соответствующего статусу заведения.
Кроме того, некоторые пользователи предположили, что стоимость костюма Арины Новосельской превышает зарплату чиновника. Однако, в конце августа аналогичный наряд можно найти и приобрести со скидкой за 10 тысяч рублей.
Снимки, на которых можно увидеть кружевной костюм чиновника, появились в различных социальных сетях и на сайте Министерства культуры Крыма.
Напомним, что главврачи отчитались первому замгубернатора Юрию Петухову о реализации программы модернизации первичного звена.