Экс-сотрудник полиции заправил машину краденными деньгами и попал под статью в Новосибирске
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Экс-сотрудник полиции заправил машину краденными деньгами и попал под статью в Новосибирске

5:29:089/3/2021Фото: Pexels
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В результате уголовного дела собраны все доказательства преступления, выполнены следственные проверки. Данное дело направлено в суд для рассмотрения.

Произошла кража
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В Кировском районе города Новосибирска бывший полицейский купил бензин для своей машины на краденные деньги.
Следственный отдел по Кировскому району города Новосибирска завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции по ч. 2 ст. 162 (Разбой), ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета)

Следствие установило, что в ночью 20 июня 2021 года мужчина, проезжая на автомобиле мимо остановки «Жилмассив» в Октябрьском районе города Новосибирска увидел незнакомого мужчину, который ловил попутку. Бывший полицейский согласился подвезти прохожего до остановки «Молкомбинат» в Кировском районе, однако, тот находился в состоянии алкогольного опьянения.
После чего экс- полицейский совершил остановку на улице Петухова и воспользовавшись газовым баллончиком, напал на пьяного мужчину. Пострадавший получил удары в область головы. Далее бывший сотрудник полиции потребовал передать ему имевшиеся при нем денежные средства и банковскую карту. Потерпевшему пришлось отдать фигуранту 4 900 рублей и банковскую карту. После чего полицейский оплатил бензин похищенными деньгами на территории АЗС в Кировском районе.

В результате уголовного дела собраны все доказательства преступления, выполнены следственные проверки. Данное дело направлено в суд для рассмотрения.

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