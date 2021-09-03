Экс-сотрудник полиции заправил машину краденными деньгами и попал под статью в Новосибирске

В Кировском районе города Новосибирска бывший полицейский купил бензин для своей машины на краденные деньги.
Следственный отдел по Кировскому району города Новосибирска завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего сотрудника полиции по ч. 2 ст. 162 (Разбой), ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета)
Следствие установило, что в ночью 20 июня 2021 года мужчина, проезжая на автомобиле мимо остановки «Жилмассив» в Октябрьском районе города Новосибирска увидел незнакомого мужчину, который ловил попутку. Бывший полицейский согласился подвезти прохожего до остановки «Молкомбинат» в Кировском районе, однако, тот находился в состоянии алкогольного опьянения.
После чего экс- полицейский совершил остановку на улице Петухова и воспользовавшись газовым баллончиком, напал на пьяного мужчину. Пострадавший получил удары в область головы. Далее бывший сотрудник полиции потребовал передать ему имевшиеся при нем денежные средства и банковскую карту. Потерпевшему пришлось отдать фигуранту 4 900 рублей и банковскую карту. После чего полицейский оплатил бензин похищенными деньгами на территории АЗС в Кировском районе.
В результате уголовного дела собраны все доказательства преступления, выполнены следственные проверки. Данное дело направлено в суд для рассмотрения.