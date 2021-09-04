С днем специалиста по ядерному обеспечению прикольные открытки и слова для поздравления спецов своего дела
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С днем специалиста по ядерному обеспечению прикольные открытки и слова для поздравления спецов своего дела

6:45:519/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ежегодно 4 сентября в нашей стране отмечается День специалиста по ядерному обеспечению России. В этот день в 1947 году был создан Специальный отдел при Генштабе ВС СССР, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия.

День специалиста по ядерному обеспечению

Славится ваш труд
В мировом значении,
Специалисты ядерного
Вы обеспечения.

С праздником сегодня
Мы вас поздравляем,
Атом под контролем
Вам держать желаем.

Желаем, чтобы атомный
Гриб нас не пугал,
Помощником и другом
Нам мирный атом стал.

День специалиста по ядерному обеспечению

Сегодня, ядерщики, вас
Мы с вашим днем поздравим,
Специалисты — высший класс,
Вас лучше не бывает.

Желаем, чтобы атом вы
Держали под контролем,
Чтоб Хиросим, Чернобылей
Не было в повторе.

Гарантом мирным будет пусть
Наш ядерный запас,
И мир пусть не боится,
А уважает нас.

День специалиста по ядерному обеспечению

Ядерщики, поздравляю
С днем профессии всех вас.
Нервы крепкими пусть будет,
Настроение — просто класс.

Безопасность вы храните
Всей страны нашей большой,
Никогда пускай не гаснет
Дух ваш мощный, боевой.

Источник: pozdravok.ru

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