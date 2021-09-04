С днем специалиста по ядерному обеспечению прикольные открытки и слова для поздравления спецов своего дела

Славится ваш труд
В мировом значении,
Специалисты ядерного
Вы обеспечения.
С праздником сегодня
Мы вас поздравляем,
Атом под контролем
Вам держать желаем.
Желаем, чтобы атомный
Гриб нас не пугал,
Помощником и другом
Нам мирный атом стал.
Сегодня, ядерщики, вас
Мы с вашим днем поздравим,
Специалисты — высший класс,
Вас лучше не бывает.
Желаем, чтобы атом вы
Держали под контролем,
Чтоб Хиросим, Чернобылей
Не было в повторе.
Гарантом мирным будет пусть
Наш ядерный запас,
И мир пусть не боится,
А уважает нас.
Ядерщики, поздравляю
С днем профессии всех вас.
Нервы крепкими пусть будет,
Настроение — просто класс.
Безопасность вы храните
Всей страны нашей большой,
Никогда пускай не гаснет
Дух ваш мощный, боевой.
Источник: pozdravok.ru