Лохматые и мохнатые поздравления для бородачей во всемирный день бороды 4 сентября
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Лохматые и мохнатые поздравления для бородачей во всемирный день бороды 4 сентября

7:15:039/4/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day).

Всемирный день бороды

Борода сегодня это очень модно,
И стала уж давно иконой стиля,
И может разной быть на ком угодно,
Сердца мужчин навеки покорила.
С Днем бороды носителей ее,
Мужчин что знают в этом толк,
Бородачам шлю поздравление свое,
Пусть будет мягкой борода, как шелк.

Всемирный день бороды

Желаю вам удачи, радости во всем,
Мужчинам всем кто бороду растит,
Вас поздравляю с этим днем,
С Днем бороды, он вам принадлежит.
Кто только начинает отпускать,
Да, это долго, но терпенья наберитесь,
Потом от радости вы будете скакать,
Ну а пока…Терпение. Соберитесь!

Всемирный день бороды

Я с праздником мужчин всех поздравляю,
Кто носит бороду, кайфуя от нее,
День бороды все этот праздник называют,
Бородачи вам поздравление мое.
Кто любит бороду, носите с наслажденьем,
От жизни нужно брать сполна,
Пусть жизнь наполнена везеньем,
О как идет вам, ваша борода.

Источник: pozdravkin.com

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