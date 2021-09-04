Лохматые и мохнатые поздравления для бородачей во всемирный день бороды 4 сентября

Борода сегодня это очень модно,
И стала уж давно иконой стиля,
И может разной быть на ком угодно,
Сердца мужчин навеки покорила.
С Днем бороды носителей ее,
Мужчин что знают в этом толк,
Бородачам шлю поздравление свое,
Пусть будет мягкой борода, как шелк.
Желаю вам удачи, радости во всем,
Мужчинам всем кто бороду растит,
Вас поздравляю с этим днем,
С Днем бороды, он вам принадлежит.
Кто только начинает отпускать,
Да, это долго, но терпенья наберитесь,
Потом от радости вы будете скакать,
Ну а пока…Терпение. Соберитесь!
Я с праздником мужчин всех поздравляю,
Кто носит бороду, кайфуя от нее,
День бороды все этот праздник называют,
Бородачи вам поздравление мое.
Кто любит бороду, носите с наслажденьем,
От жизни нужно брать сполна,
Пусть жизнь наполнена везеньем,
О как идет вам, ваша борода.
Источник: pozdravkin.com