С днем тхэквондо завораживающие открытки в праздник 4 сентября

Тренеру по тхэквондо
Шлю свои я поздравления
И успешных тренировок
Пожелаю в день рождения.
Вы нас учите в борьбе
Руки, ноги применять,
Быть всегда готовым к бою
И оружие не брать.
Ваше главное оружие —
Это тело, ум и сила,
Нападать и ставить блоки
Чисто, быстро и красиво.
Тренировочных боев,
Вам успешных пожелаю,
Дело мастера пусть каждый
Ученик ваш продолжает.
***
Тренер мой по тхэквондо
Самый замечательный,
Энергичный, молодой,
Очень обаятельный.
Пожелаю долгих лет
И успеха в спорте,
Достигать во всем побед —
В жизни и в работе!
Тхэквондо — борьба для сильных,
Ты в ней гуру, что сказать,
В день рождения желаю
Ставить цели, побеждать.
Тренер ты, бесспорно, классный,
Первым будь и так держать,
Ставить новые рекорды,
Никогда не унывать.
***
В тхэквондо вы мастер лучший,
И желаю в праздник ваш,
Быть отважным и везучим,
В сердце чтоб царил кураж!
Чтоб уверенных позиций
Не сдавали никогда,
И больших высот добиться
Вы сумели без труда!
Источник: pozdravok.ru