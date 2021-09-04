С днем тхэквондо завораживающие открытки в праздник 4 сентября
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04.09
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С днем тхэквондо завораживающие открытки в праздник 4 сентября

8:15:089/4/2021Фото: pixabay.com
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Ежегодно 4 сентября празднуется Международный день тхэквондо.

Международный день тхэквондо

Тренеру по тхэквондо
Шлю свои я поздравления
И успешных тренировок
Пожелаю в день рождения.

Вы нас учите в борьбе
Руки, ноги применять,
Быть всегда готовым к бою
И оружие не брать.

Ваше главное оружие —
Это тело, ум и сила,
Нападать и ставить блоки
Чисто, быстро и красиво.

Тренировочных боев,
Вам успешных пожелаю,
Дело мастера пусть каждый
Ученик ваш продолжает.

***

Тренер мой по тхэквондо
Самый замечательный,
Энергичный, молодой,
Очень обаятельный.

Пожелаю долгих лет
И успеха в спорте,
Достигать во всем побед —
В жизни и в работе!

Международный день тхэквондо

Тхэквондо — борьба для сильных,
Ты в ней гуру, что сказать,
В день рождения желаю
Ставить цели, побеждать.

Тренер ты, бесспорно, классный,
Первым будь и так держать,
Ставить новые рекорды,
Никогда не унывать.

***

В тхэквондо вы мастер лучший,
И желаю в праздник ваш,
Быть отважным и везучим,
В сердце чтоб царил кураж!

Чтоб уверенных позиций
Не сдавали никогда,
И больших высот добиться
Вы сумели без труда!

Источник: pozdravok.ru

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