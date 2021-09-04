Девять суток держал закованной в наручниках и насиловал девушку в подвале: Подозреваемого задержали. Смотрите видео

Подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области задержан. Как сообщили в региональном управлении СК, его допрашивают следователи.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 24 августа в Нижнем Новгороде пропала 23-летняя девушка. Предположительно, она встретилась с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним. После этого связь с ней потеряна. Сначала возбудили уголовное дело об убийстве. Но вечером 2 сентября ее обнаружили живой в подвале гаража. Более недели ее искали полицейские и волонтеры. В пятницу СК возбудил уголовное дело о похищении человека, совершенное с угрозой применения насилия.
Правоохранители установили личность и задержали 39-летнего подозреваемого местного жителя. Задержанный бизнесмен женат, у него двое детей.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а затем следствие будет ходатайствовать об аресте.
Потерпевшая рассказала следователям, что похититель угрожал ей ножом и насиловал все время, что она провела в подвале, прикованная наручниками.
"По версии следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась... Местонахождение девушки было установлено... На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления", - рассказали в ведомстве.
На допросе Елизавета Бабикова рассказала, что она оказывает эскорт-услуги.
"Моя анкета размещена на сайте знакомств. Сайт подразумевал собой знакомства с противоположным полом. Я зарегистрирована на сайте с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Мужчины платили мне за это" , — цитирует девушку Life Shot.
Через неделю она предложила мужчине отпустить ее за деньги. Тот согласился, но сказал, что сначала ему нужно сменить номера на машине, поскольку он в розыске.