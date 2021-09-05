Разбившийся Ми-8 подняли со дна Курильского озера: 8 погибших обнаружили еще в августе
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Разбившийся Ми-8 подняли со дна Курильского озера: 8 погибших обнаружили еще в августе

6:00:449/5/2021Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
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Вокруг места крушения воздушного судна выставили боновые заграждения. Спасатели приготовили сорбент на случай розлива топлива из баков вертолета.

Разбившийся на Камчатке вертолет подняли со 130-метровой глубины

Сотрудники МЧС и военные специалисты 5 сентября подняли со дна Курильского озера вертолет Ми-8, который потерпел крушение 12 августа. Тогда погибли 8 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". 8 человек смогли сами спастись. На борту находилось 13 пассажиров и трое членов экипажа.

"Вертолет в данный момент подняли на глубину 3 метра, 70 метров от берега", - сообщили в воскресенье в пресс-службе главка МЧС по Камчатскому краю.

На опубликованных кадрах видна часть фюзеляжа Ми-8 над поверхностью воды.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что вокруг места крушения воздушного судна выставили боновые заграждения. Спасатели приготовили сорбент на случай розлива топлива из баков вертолета.

Напомним, что операцию по подъему тел трех туристов, которые остались в утонувшем Ми-8, начали 16 августа. Остальные погибшие всплыли на поверхность со 130-метровой глубины.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной падения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

Авиакомпания "Витязь-Аэро", которой принадлежит разбившийся вертолет, после трагедии прекратила перевозку туристов в Долину гейзеров и на Курильское озеро. Запрет внесла Росавиация.

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