В сознании увезли из реанимации в больницу Новосибирска преподавателя медколледжа Бердска Людмилу Казакову после жуткого ДТП с Audi

Пострадавшую в ДТП 31 августа около посёлка Вега преподавательницу медколледжа — Людмилу Казакову перевезли в областную больницу для дальнейшего лечения. Известно, что сейчас 65-летняя женщина находится в сознании. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 6 сентября сообщило руководство колледжа.
— Ее перевели в областную больницу, требуется сложное лечение. Мы поддерживаем связь. Светлана Юрьевна в сознании, — сообщила Людмила Марадулина.
Напомним, 31 августа около посёлка Вега на границе с Искитимским районе произошла массовая авария: водитель «Ауди 6» не справился с управлением и влетел в ехавшую навстречу «Субару». Удар был такой силы, что осколки вылетевшего двигателя из «Ауди А6», повредили ещё несколько авто. К сожалению, 26-летний водитель «Ауди» — бердчанин Андрей Шушаков погиб на месте.
В аварии пострадала и 65-летний преподаватель медицинского колледжа Бердска — Людмила Казакова. Как ранее рассказывала девушка погибшего, в тот день Андрей Шушаков ехал к своей девушке на работу.