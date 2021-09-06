В сознании увезли из реанимации в больницу Новосибирска преподавателя медколледжа Бердска Людмилу Казакову после жуткого ДТП с Audi
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В сознании увезли из реанимации в больницу Новосибирска преподавателя медколледжа Бердска Людмилу Казакову после жуткого ДТП с Audi

11:48:529/6/2021,Дарья КостинаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Осколки «Ауди А6» повредили 3 встречных автомобиля – «Хендай Солярис», «Тойота Калдина» и «Ниссан NV-200».

Авария произошла днем
Авария произошла днем

Пострадавшую в ДТП 31 августа около посёлка Вега преподавательницу медколледжа — Людмилу Казакову перевезли в областную больницу для дальнейшего лечения. Известно, что сейчас 65-летняя женщина находится в сознании. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 6 сентября сообщило руководство колледжа.

— Ее перевели в областную больницу, требуется сложное лечение. Мы поддерживаем связь. Светлана Юрьевна в сознании, — сообщила Людмила Марадулина.

Напомним, 31 августа около посёлка Вега на границе с Искитимским районе произошла массовая авария: водитель «Ауди 6» не справился с управлением и влетел в ехавшую навстречу «Субару». Удар был такой силы, что осколки вылетевшего двигателя из «Ауди А6», повредили ещё несколько авто. К сожалению, 26-летний водитель «Ауди» — бердчанин Андрей Шушаков погиб на месте.

В аварии пострадала и 65-летний преподаватель медицинского колледжа Бердска — Людмила Казакова. Как ранее рассказывала девушка погибшего, в тот день Андрей Шушаков ехал к своей девушке на работу.

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