Боевики "Талибана"* убили беременную сотрудницу полиции
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Боевики "Талибана"* убили беременную сотрудницу полиции

3:09:159/6/2021Фото: Pexels
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Родственники погибшей предоставили фотографии, на которых были видны пятна крови на стене в углу комнаты и тело с сильно изуродованным лицом.

Талибы продолжают нападение

Боевики движения "Талибан"* в Афганистане застрелили женщину-полицейского в провинциальном городе, рассказали BBC местные СМИ. Бану Негар - женщина на восьмом месяце беременности, которая работала в местной тюрьме, была убита  в своём доме на глазах у родственников.

Родственники погибшей предоставили фотографии, на которых были видны пятна крови на стене в углу комнаты и тело с сильно изуродованным лицом.

Талибы сообщили BBC, что они не причастны к смерти Негара и расследуют инцидент.

Пресс-секретарь Забиулла Муджахид подтвердил, что  не убивали ее и сами  расследуют данное дело. Также он добавил, что талибы уже объявили амнистию для людей, которые работали на предыдущую администрацию, и свели убийство Негара к "личной вражде или чему-то еще".
Подробности инцидента до конца неизвестны. Но три источника сообщили BBC, что талибы избили и застрелили Негар на глазах у ее мужа и детей в субботу.

Напомним, что с приходом к власти 15 августа талибы стремились казаться более терпимыми, чем предполагает их глобальная репутация, но в некоторых районах Афганистана по-прежнему поступают сообщения о случаях жестокости и репрессий.Правозащитные группы документируют убийства из мести, задержания и преследования религиозных меньшинств.

Талибы официально заявили, что не будут добиваться возмездия в отношении тех, кто работал на прежнее правительство."Никаких обид, никакой мести", - таково было послание талибов на их первой пресс-конференции после того, как они пришли к власти. Но заявления и новости, о том, что происходит на улицах - сильно отличаются.

Невозможно оценить масштабы жестокого обращения и домогательств, особенно в отношении женщин, по всей стране.  Талибы продолжают подчеркивать, что "Женщины и девочки будут иметь все свои права в рамках ислама". Но появляющиеся правила ( новый дресс-код и классы, которые разделены по половой принадлежности в университетах), подчеркивают, как жизнь женщин изменится до неузнаваемости. Также учащиеся женского пола должны носить длинное традиционное арабское женское платье с рукавами, или халат, и мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз , или вуаль для лица.

В субботу представители движения "Талибан" разогнали демонстрацию десятков женщин в Kabul, требуя продолжения прав, созданных с момента окончания предыдущего периода правления талибов у власти.

Тем временем, боевые действия продолжаются в Panjshir долине, к северу от Kabul. Провинция является единственной частью Афганистана, активно сопротивляющейся правлению талибов.

Оппозиционный Национальный фронт сопротивления Афганистана (НФС) заявил, что его представитель Фахим Дашти и командир, генерал Абдул Вудод Зара, были убиты.Но группа также сообщила, что в ходе конфликта также погибли видный генерал талибов и 13 телохранителей.

Лидер НРФ Ахмад Масуд написал в Facebook, что приветствует предложение религиозных лидеров о прекращении конфликта путем переговоров. Он сообщил, что СРН будет готова прекратить боевые действия, если талибы прекратят свои нападения.

Ранее боевики Талибана* отвергли предложение о мире в Панджшере.

*Талибан - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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