Строительным мусором завалили песчаный карьер в лесу Бердска. Смотрите видео и фото

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился местный житель Роман. Он рассказал и сделал фото свалки в песчаном карьере, территориально находящемся недалеко от старого кладбища Бердска и базы Чайка. В 1970-е годы там добывали песок, а сейчас это место пользуется популярностью у любителей мотоспорта. По словам бердчанина, там находятся опилки, пластик, стекло, строительный мусор – бетон поролон, линолеум. А также пни и грунт, которые, как уверен Роман, привезли из Микрорайона.
- В пятницу вечером услышали дизель в лесу. Знаем, что на этом месте что-то вываливают, поэтому вышли на звук, а там КамАЗ разгружается. Спросили у водителя, откуда он везет мусор. Он – иностранец, поэтому изъяснялся с трудом. Сказал, что везет из поселка Борового. Мы объясняли ему, что нельзя вывозить сюда мусор. На что он ответил: "Мне разрешил начальник, даже лично показал это место". Мы поехали с ним на площадку, где они работают. По пути позвонили в полицию. Они посоветовали не вступать в конфликт, выяснить, где это место и обратиться еще раз. Туда же потом приехал участковый и принял у нас заявление, пообщался с бригадиром, - делится Роман в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» 6 сентября.
Он отметил, что начальником стройки и, видимо, инициатором свалки является местный житель, "который ездит на "Лексусе". О нем же рассказал водитель.
- Те, кто разгружают мусор, никто иной, как занимающиеся дорожными работами по улице Боровой в Микрорайоне (идет реконструкция ул. Черемушной - продолжение Боровой - прим. ред.). Они там и корчуют пни. Этот вывоз мусора в лес, скорее всего, является нарушением условий муниципального контракта. Потому что там не может быть условия, что мусор, образовавшийся во время работ, должен быть вывезен в подобное место. Явно эти же деятели свозили сюда же отходы из городского парка в прошлом году, - говорит бердчанин.
Он добавил, что насчитал порядка 30 куч мусора, вываленных за последнюю неделю. Несмотря на то, что участковый, к которому обратились жители, беседовал с бригадиром, за выходные дни на этом месте появилось еще много нового мусора.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, прокомментировал "Курьер. Среда Бердск": по сигналу бердчан будет проведена проверка.