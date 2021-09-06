Расчлененным нашли тело пропавшей без вести 17-летней девушки: Водитель не довез до места
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Расчлененным нашли тело пропавшей без вести 17-летней девушки: Водитель не довез до места

10:56:459/6/2021Фото: Pxfuel
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Подозреваемый уже отбывает наказание за аналогичное преступление с убийством несовершеннолетней.

В Коми раскрыли преступление 2016 года

Жителя Воркуты подозревают в двух убийствах со схожим сценарием. В Республике Коми следователь завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, который стал убийцей двух девушек с разницей в один год.

Один из эпизодов произошел в апреле 2016 года. Подозреваемый подвозил 17-летнюю девушку из Воркуты в поселок Воргашор. Во время поездки водитель и пассажирка вступили в конфликт, в результате которого подозреваемый убил девушку, затем он расчленил тело и спрятал.

Аналогичное убийство произошло в мае 2015 года. В то время обвиняемый находился на заработках в Костромской области и также взялся подвезти несовершеннолетнюю девушку на автомобиле. Эта девушка позже была убита и спрятана.

За преступление 2015 года фигуранта уже осудили в декабре 2018 года и приговорили к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы.

- С учетом схожести совершенных преступлений, следователями во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Коми была проверена причастность мужчины к безвестному исчезновению девушки в г. Воркуте. В ходе данной работы получены доказательства причастности фигуранта к убийству потерпевшей и сокрытию ее тела, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

В СК собрали доказательства вины подозреваемого, которые указывают на его причастность к преступлению. Мужчина вины не признал.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 19 августа нашли убитой в Тюмени 8-летнюю Настю Муравьеву, которая пропала в начале июня. Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки.

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