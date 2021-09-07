Мошенников разыскивает полиция Бердска: Кто подделывает сертификаты о вакцинации против коронавируса?

Отдел МВД России по г. Бердску призывает граждан оказывать содействие в установлении лиц, осуществляющих изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии антител и поддельных ПЦР-тестах.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, купивший поддельный сертификат, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.
За создание поддельных документов грозит до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.
Граждан, располагающих информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов по Covid – 19, просьба сообщить в Отдел МВД России по г. Бердску по телефону: 02 (с мобильного 102)
(8 383 41) 3-00-23