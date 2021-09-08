Вынесло три этажа: жилой дом взорвался в подмосковном Ногинске

Сегодня, 8 сентября, утром, когда люди собираются на работу, школу, в жилом доме города Ногинск на улице 28 июня 1906 года произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел из-за хлопка газа на третьем этаже второго подъезда. Пострадали не менее трех квартир на двух этажах, предположительно со второго по третьего.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Данные о пострадавших пока не поступали, на месте работают экстренные службы, разбирая завалы осколков и кусков стен.
Под грудой обломков остались машины. Стекла в соседних домах посыпались, от квартир на месте взрыва почти ничего не осталось.