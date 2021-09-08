Пенсионерка скончалась после жестокого изнасилования прямо на улице
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Пенсионерка скончалась после жестокого изнасилования прямо на улице

12:06:429/8/2021Фото: Pixabay
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Преступника смогли задержать спустя четыре года.

Само преступление было совершено в 2017 году

Невский районный суд арестовал на улице Косыгина 40-летнего Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины и причинении ей вреда здоровью, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Александра Осипова по 6 октября, пишет объединённая пресс-служба судов. Осипов был задержан в понедельник 6 сентября, ему предъявлено обвинение, вину он признал частично.

Напомним, ранее источник в силовых структурах сообщил о задержании подозреваемого в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице. По его информации, в 2017 году женщину нашли в 3-м Рабфаковском переулке прохожие, после чего госпитализировали, но она скончалась от травм в больнице.

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