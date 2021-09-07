Кондитер из Новосибирска испекла «запрещенный» торт на свадьбу Моргенштерна

Жительница Новосибирска Надежда Дорнес помогла с самым одним из важнейших атрибутов свадьбы известному российскому рэперу. Огромнейший торт весил 666 килограмм. Угощение подали приглашенным артистам во время вечеринки на корабле. Алишер Моргенштерн и его жена Дилара остались в восторге от эпатажного десерта.
Но все началось с того, что Надежда приняла участие в проекте «Торт для звезды». На тот момент было еще неизвестно, кому предназначается сладкое изделие. Однако масштабы подготовки подогревали интригу. В изготовлении торта были задействованы кондитеры со всей страны, весь процесс занял несколько дней.
Как рассказала Марина Синицкая, руководитель команды кондитеров, торт получился исключительно авторским — с ядрами конопли. Судя по всему, таково было требование заказчика. Однако, добавляет Марина, никаких побочных действий он не имел. Как оказалось, этот ингредиент является еще и диетическим.