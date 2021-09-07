Кондитер из Новосибирска испекла «запрещенный» торт на свадьбу Моргенштерна
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кондитер из Новосибирска испекла «запрещенный» торт на свадьбу Моргенштерна

1:13:439/7/2021Фото: Со страницы Надежды Дорнес
0

Десерт был изготовлен специально на свадьбу репера.

Торт был огромный

Жительница Новосибирска Надежда Дорнес помогла с самым одним из важнейших атрибутов свадьбы известному российскому рэперу. Огромнейший торт весил 666 килограмм. Угощение подали приглашенным артистам во время вечеринки на корабле. Алишер Моргенштерн и его жена Дилара остались в восторге от эпатажного десерта.

Но все началось с того, что Надежда приняла участие в проекте «Торт для звезды». На тот момент было еще неизвестно, кому предназначается сладкое изделие. Однако масштабы подготовки подогревали интригу. В изготовлении торта были задействованы кондитеры со всей страны, весь процесс занял несколько дней.

Как рассказала Марина Синицкая, руководитель команды кондитеров, торт получился исключительно авторским — с ядрами конопли. Судя по всему, таково было требование заказчика. Однако, добавляет Марина, никаких побочных действий он не имел. Как оказалось, этот ингредиент является еще и диетическим.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Скорбная весть: не стало известной певицы, модели и актрисы
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
Ни игнорируйте синяик на теле: срочно бегите к врачу
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
тортзвездыэпатажная свадьбаАлишер Моргенштерн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели бы вы себе такой торт на свадьбу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском
1:15:57 9/7/2021
Второе за сутки жуткое землетрясение магнитудой свыше 5 баллов произошло под Иркутском
Кондитер из Новосибирска испекла «запрещенный» торт на свадьбу Моргенштерна
1:13:43 9/7/2021
Кондитер из Новосибирска испекла «запрещенный» торт на свадьбу Моргенштерна
БердскМошенников разыскивает полиция Бердска: Кто подделывает сертификаты о вакцинации против коронавируса?
12:34:42 9/7/2021
Мошенников разыскивает полиция Бердска: Кто подделывает сертификаты о вакцинации против коронавируса?
БердскСтанет ли телеведущая Татьяна Лазарева наблюдателем на выборах в Бердска, ответили в ТИК
12:15:54 9/7/2021
Станет ли телеведущая Татьяна Лазарева наблюдателем на выборах в Бердска, ответили в ТИК
"Дядя "Витя" увел в гаражи пропавших 10-летних школьниц. Подробности исчезновения
12:06:51 9/7/2021
"Дядя "Витя" увел в гаражи пропавших 10-летних школьниц. Подробности исчезновения
Глава счетной палаты Алексей Кудрин призвал сократить госсектор в экономике страны
12:01:29 9/7/2021
Глава счетной палаты Алексей Кудрин призвал сократить госсектор в экономике страны
Макароны по-флотски, блинчики и яичницу запретили в российских школах
11:35:56 9/7/2021
Макароны по-флотски, блинчики и яичницу запретили в российских школах
Центр реабилитации похитил 25 человек в Новосибирской области
11:16:39 9/7/2021
Центр реабилитации похитил 25 человек в Новосибирской области
Как правильно загадать желание в светлое новолуние 7 сентября для его скорейшего исполнения до конца 2021 года. Как использовать мощь молодой луны?
11:00:58 9/7/2021
Как правильно загадать желание в светлое новолуние 7 сентября для его скорейшего исполнения до конца 2021 года. Как использовать мощь молодой луны?
Трагически погиб главный врач стоматологической клиники Павел Шаргунов
11:00:56 9/7/2021
Трагически погиб главный врач стоматологической клиники Павел Шаргунов