Уголовное дело по факту пропажи двух школьниц завели следователи
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Уголовное дело по факту пропажи двух школьниц завели следователи

1:18:169/7/2021Фото: скрин с видео
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Девочки ушли в школу в понедельник утром и больше не возвращались.

Девочек увел незнакомый мужчина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в Кемеровской области.

Напомним, вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.

Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки.

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