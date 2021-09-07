Как избежать штрафы живущим не по прописке, объяснил юрист
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Как избежать штрафы живущим не по прописке, объяснил юрист

2:27:059/7/2021,Дарья КостинаФото: pixabay
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За проживание в другом месте можно заплатить 2000 рублей

Россиян предупредили о штрафах

Россиянам, приживающим не по прописке грозят штрафы. Ранее собщлось, что противники регистрации ссылаются на Конституцию РФ, где прописано право россиян на свободу передвижения, однако регистрация необходима для территориальной привязки человека к адресу, куда направляется документация от госорганов, в том числе судов. Адрес регистрации необходим также органам воинского и налогового учета, пенсионного обеспечения, социальных учреждений. Назвала юрист и суммы штрафов: от двух до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 250 до 750 тысяч рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше: от трех до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физлиц) — от пяти до семи тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 800 тысяч рублей.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября юрист Владимир Сычев рассказал, что временная регистрация необходима, если гражданин намерен более 3-х месяцев жить в другом месте или регионе.

— Если я, допустим, зарегистрируюсь в Ставрополе, а буду проживать в Москве, то мне нужна временная регистрация. Если регистрация совпадает с субъектом проживания, то делать временную не нужно, — пояснил юрист.

Рассказал юрист и про то, в каких случаях штрафа можно избежать.

— Самое простое, что бы избежать штрафов по месту пребывания, нужно делать временную прописку. Ну и если временное проживание идет в границах населенного пункта, в котором есть постоянная регистрация. Либо временно живете с родственниками или в их доме. Тут важно, что к родственникам закон относит супругов, детей, родных братьев, сестёр, бабушек, дедушек и внуков, — рассказал юрист.

Что касается ипотечного жилья, то, по словам Владимира Сычева, родственников можно прописывать в ипотечном жилье. Уведомлять банк при этом необязательно.

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