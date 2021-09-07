Штраф грозит меломанам за установку дополнительных динамиков в машину

Мода на громкий «сочный» звук в автомобиле пришла к нам довольно-таки давно, но за несоблюдение технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, можно заплатить штраф. Сотрудники Госавтоинспекции в полном праве могут оштрафовать водителя на 500 рублей за установку в машину дополнительных динамиков и усилителей звука. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Любая модификация автомобиля должна быть осуществлена только с разрешения ГИБДД и должна быть зарегистрирована. Если такое нарушение выявлено впервые, то водителя привлекают к ответственности, а в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.
В МВД пояснили, что установка новых деталей, не предусмотренные заводской сборкой, могут повлиять на движение транспортного средства на дороге, и привести с ДТП.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.