Блогер-миллионер Елена Блиновская рассказала, сколько денег заплатила Ксении Собчак и Ивану Урганту за работу в свой день рождения

Блогер-миллионник и автор марафона личностного роста Елена Блиновская раскрыла все карты и рассказала, сколько заплатила приглашенным артистам за свой день рождения. Как известно из Instagram-аккаунта именинницы, вечеринка прошла феерично, а гости веселились как в последний раз.
Само мероприятие проходило на Алтае, куда блогер прилетела со своей семьей на частном самолете. Концентрация «дорогих» звезд превысила все ожидания аудитории Елены. На вечеринке выступили: Светлана Лобода, Филипп Киркоров, рэпер Jah Halib, группа «Звери», беременная певица Нюшу, а также самые востребованные ведущие: Ксения Собчак и Иван Ургант. По словам Блиновской, многие гости не знали, куда едут — конечная точка путешествия стала для них сюрпризом. О том, что предстоит грандиозный праздник, в курсе были только ведущие мероприятия.
- Звезды не знали, что едут ко мне. Они просто были вызваны на частный контракт. Но все звезды, которые были в зале, — мои друзья. Артисты стоят по десять миллионов, — заявила Блиновская в эфире Первого канала.
Празднование происходило в арендованном пятизвездочном отеле. Развлечения Елена приготовила высшего разряда, а в некоторых номерах участвовала сама. Юбилей обошелся блогеру почти в 120 миллионов рублей. Такие расходы Instagram-дива с 5,7 миллиона подписчиков и доходом в 100 миллионов рублей в год может позволить.
Создательница марафона исполнения желаний признается, что работает не ради денег. Поток людей, желающих попасть на платные марафоны, не прекращается.