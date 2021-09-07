Белую детскую блузку нашли на месте пропажи двух школьниц

Сегодня, 7 сентября. Возле гаражей, где в последний раз видели двух пропавших школьниц, нашли белую детскую блузку. Такая же была в день пропажи на Насте Феслер. Пока нет уверенности, что вещь принадлежала девочке.
На поиски пропавших школьниц выдвинулась группа волонтёров из Новосибирска.
Напомним, вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками.
Также отметим, что школьниц видели вместе с мужчиной около семи часов вечера возле штрафстоянки. Больше информации о них нет. Следователи установили личность мужчины, которого подозревают в похищении двух школьниц в Кемеровской области. Это 41-летний Виктор Пастерников. Ранее мужчина отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера". Он освободился два года назад и с тех пор не раз нарушал административный надзор.