Ответа на письмо от мэра Евгения Шестернина не дождались жители Бердска: А Путин узнал о малой и большой нужде горожан

Жители Бердска до сих пор не получили ответ из мэрии на коллективное письмо по поводу установки в городе общественных туалетов.
Ответ должен был прийти через 30 дней, однако, как сообщил один из его авторов Василий Овсяников, пока информации не поступало.
Напомним, горожане принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» письмо, адресованное мэру Евгению Шестернину. Перед тем, как отдать журналистам, жители зарегистрировали его 30 июля 2021 года в администрации Бердска.
В нем говорится об отсутствии в Бердске общественных туалетов. Отмечено, что этот давно обсуждается в народе, и сколько бы не было в городе мэров, ничего не было сделано в этом направлении. По словам жителей, в Бердске некуда сходить справить нужду. В туалет в ДК «Родина» бердчан не пускают, в торговом центре Микрорайона тоже не найдешь уборной. А ходить в кусты горожанам как-то не хочется.
Жители Бердска рекомендовали следующие места, где целесообразно установить общественные туалеты:
1. В городском саду.
2. Напротив ДК «Родина» через дорогу в березовой роще, где магазин «Монетка», места там очень много.
3. В Торговом центре Микрорайона.
Они предложили установить туалеты с откачкой, что надежнее и дешевле, или с коммуникацией. На усмотрение специалистов и администрации.