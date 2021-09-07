Ответа на письмо от мэра Евгения Шестернина не дождались жители Бердска: А Путин узнал о малой и большой нужде горожан
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Ответа на письмо от мэра Евгения Шестернина не дождались жители Бердска: А Путин узнал о малой и большой нужде горожан

4:53:449/7/2021,Валерия НипомнящаяФото: Коллаж
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Горожане предлогали установить туалеты с откачкой, что надежнее и дешевле, или с коммуникацией.

Жители написали мэру Евгению Шестернину

Жители Бердска до сих пор не получили ответ из мэрии на коллективное письмо по поводу установки в городе общественных туалетов.

Ответ должен был прийти через 30 дней, однако, как сообщил один из его авторов Василий Овсяников, пока информации не поступало.

Напомним, горожане принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» письмо, адресованное мэру Евгению Шестернину. Перед тем, как отдать журналистам, жители зарегистрировали его 30 июля 2021 года в администрации Бердска.

В нем говорится об отсутствии в Бердске общественных туалетов. Отмечено, что этот давно обсуждается в народе, и сколько бы не было в городе мэров, ничего не было сделано в этом направлении. По словам жителей, в Бердске некуда сходить справить нужду. В туалет в ДК «Родина» бердчан не пускают, в торговом центре Микрорайона тоже не найдешь уборной. А ходить в кусты горожанам как-то не хочется.

Жители Бердска рекомендовали следующие места, где целесообразно установить общественные туалеты:

1. В городском саду.
2. Напротив ДК «Родина» через дорогу в березовой роще, где магазин «Монетка», места там очень много.
3. В Торговом центре Микрорайона.

Они предложили установить туалеты с откачкой, что надежнее и дешевле, или с коммуникацией. На усмотрение специалистов и администрации.

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