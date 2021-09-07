Прогноз на зиму 2021-2022 - будут ли лютые холода?
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Прогноз на зиму 2021-2022 - будут ли лютые холода?

9:00:069/7/2021Фото: pixabay.com
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Традиционно зима в России – это снег, мороз и метели, но в разных регионах степень выраженности сезонных изменений выражается в разной степени.

Зима в России может быть очень разной

Осень шагает семимильными шагами по стране. И уже сейчас многие задаются вопросом- какой будет зима 2021-2022? Специалисты об этом зимнем сезоне, в целом, высказываются в таком ключе, что резких температурных качелей не будет, и климат будет относительно умеренным. Но, при этом может быть, что он будет более суровым, чем прошлый. Поэтому, есть смысл подумать о новой тёплой одежде или большем запасе угля и дров, для жителей сел и деревень.

Каким будет декабрь
Тут нет однозначного мнения. Метеорологи предупреждают о более теплой погоде, чем обычно, в ряде регионов. Это, например, Хакасия и Южный федеральный округ. Сибирь, скорее всего пока останется без морозов. А Москва, как обычно, будет подвержена капризам- то дождь, то снег.

Каким будет январь
По традиции, крещенские морозы защитят Сибирь и Дальневосточный регион от теплых масс. Температура будет типичной для этого месяца, около -20-25С. В это же время, центральная и европейская часть могут ощутить на себе переменчивое настроение января.

Каким будет февраль
Февраль для некоторых регионов станет действительно последним месяцем зимы. Температура на юге страны, в конце месяца, может подниматься до +20С. В то же время, Север России будет морозить до -25С.

Что говорят приметы
Если орехи и ягоды в изобилии- зима будет суровой. А вот поздние грибы- к позднему снегу. Также по осеннему листопаду можно ориентироваться. Если на деревья листва осталась- будет затяжная и холодная зима.
Можно обратить внимание на то какой будет погода 14 сентября(Семен-день). Если преобладает южный ветер, то зима будет теплая. Если ветер западный- зимой будет много ветров с севера.

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