Мачеха изнасилованной и убитой педофилом 10-летней школьницы в Кузбассе ответила на обвинения в недосмотре и назвала дату похорон

История о жестоком изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц — Насти Феслер и Ульяны Дегтярь из Киселевске повергла в шок всю страну. Как сообщал 7 сентября «Курьер. Среда» девочки пропали 6 сентября: вышли из школы и больше их никто не видел. Тревогу забили вечером. Тогда на поиски школьниц кинулись всем городом: неравнодушна люди, волонтёры, полиция... все искали маленьких девочек. Как сообщали в отряде «ЛизаАлерт» в беседе с «Курьер. Среда» 7 сентября, в поиске девочек участвовали и поисковики из других регионов.
— Ночью с 6 на 7 сентября поступила заявка о пропаже Ульяны. Сразу же начались активные действия: расклейка ориентировок, опрос очевидцев, патрулирование улиц района пропажи, просмотр записей с камер видеонаблюдения. На место поиска выезжали поисковики из Новосибирской, Томской, Красноярской. Разместили около 2500 ориентировок в рамках поиска, получили около 500 звонков на горячую линию отряда и телефоны инфоргов, — рассказала представитель отряда.
Чуть позже нашли около гаражей сначала белую блузку одной из девочек, а потом и тела самых малышек. Как ранее рассказывала «Курьер. Среда» знакомая семьи Феслер, мать Насти нашли волонтёры в селе Александровка в пьяном состоянии. Что ее дочь ищут сотня людей, горе-мать и не подозревала.
Чуть позже полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний рецидивист Виктор Пестерников. Мужчина сначала отрицал все, сказав, что купил школьницам только семечки, но чуть позже сознался, что заманил девочек сладостями в заброшенный дом, затем изнасиловал и задушил.
Известно, что подозреваемый два года назад вышел из тюрьмы, где отсидел 10 лет статье «Насильственные действия сексуального характера». Также известно, что после выхода из тюрьмы Виктор несколько раз нарушал административный надзор.
После трагедии в соцсетях началось бурное обсуждение и негодование: одни обвиняли родителей в том, что дети «повелись» на конфеты от уголовника, другие не понимали: как насильник-педофил с пометкой «возможен рецидив» остался без надзора. По подозрению в халатности должностных лиц органов профилактики, которые должны были контролировать бывшего заключенного, возбудили уголовное дело.
Журналистам «Курьер. Среда» 8 сентября удалось пообщаться с мачехой Ульяны — Натальей. Женщина ответила на многочисленные обвинения родителей в том, что детей недоглядели.
— Так всегда бывает, когда погибает ребёнок, виноваты родители. Мама Ульяны на работе была в день, когда девочки пропали. Я не мама ей. В поисках не участвовала. У меня маленький ребёнок и я дома была. В поисках Ульяны участвовал папа. Я только рассылала фотографию в соцсетях и звонила мужу, узнавала о результатах поиска, — рассказала Наталья 8 сентября.
Наталья также рассказала о том, что сейчас происходит с расследованием дела и, озвучила дату предполагаемого прощания с девочками.
— В 12 часов приедут с Москвы делать вскрытие. Завтра будем забирать. И скорее всего, похороны завтра. Муж уехал решать вопрос с похоронами. Пока точное время и место не могу назвать. Всё будет известно чуть позже, — сообщила Наталья.
Между тем, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших школьниц. Он также сообщил, семьям девочек правительство окажет всю необходимую помощь.
— Страшные новости из Киселёвска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10-летние Настя и Ульяна. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами, — написал глава региона в своём Instagram.
К школе, где учились девочки, люди несут цветы и игрушки. Как сообщила «Курьер. Среда» 8 сентября, одна из мам ребёнка-школьника, после этой трагедии страшно отпускать детей даже просто дойти до магазина.
— Очень боюсь. Много в последнее время таких трагедий: то в Тюмени, теперь в Киселевске. Так не должно быть, нужно какие-то меры предпринимать. Может быть пора применять химическую кастрацию?!- рассказала Анастасия.