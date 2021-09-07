Первый в мире препарат для больных коронавирусом из плазмы крови москвичей испытывают в России
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Первый в мире препарат для больных коронавирусом из плазмы крови москвичей испытывают в России

7:23:499/7/2021,Дарья КостинаФото: zdrav.expert
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Препарат планируют давать россиянам с тяжёлой и средней клиникой заболевания.

У препарата нет «побочки», а давать его можно всем взрослых — от 18 до 60 лет

В России начались клинические испытания первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против новой коронавируса — «Ковид-глобулина». Об этом ранее рассказывала глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Известно, что препарат создали на основе плазмы крови переболевших коронавирусом москвичей.

Применять его планируют для лечения у людей средних и тяжёлых форм коронавирусной инфекции. Учёные также сообщили, что у препарата нет «побочки», а давать его можно всем взрослых — от 18 до 60 лет.

Однако что думают о новом препарате сами врачи? В беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября врач-инфекционист Ильсия Загирова из Казани высказала своё мнение о новом препарате. Врач считает, что пока исследования не закончены, выводы делать рано, но сам состав препарата уникален.

— Глобулины считаются основными белками плазмы крови, которые участвуют в формировании иммунитета, в том числе формировании защитных антител и учитывая данный факт, возможно новый препарат проявит себя с положительной стороны. Однако, пока исследования до конца не пройдены, рано делать выводы, — отметила инфекционист.

Врач также отметила, что несмотря на то, что препарат планируют давать россиянам с тяжёлой и средней клиникой заболевания, необходимо тщательно следить за исходным состоянием испытуемых.

— Нужно так же обратить внимание на исходное состояние испытуемых или будущих пациентов, которым будет уводится иммуноглобулин. Важно поддержать работу внутренних органов, а именно печени, так как глобулины вырабатываются не только клетками иммунной системы, но и печени. А значит в целом нужна пропаганда ЗОЖ и здорового питания, а не просто введение «волшебной таблетки», надо мыслить здраво, — рассуждает медик.

Напомним, «Ковид-глобулин», разработан компанией «Нацимбио», был зарегистрирован Минздравом России 4 июня.

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