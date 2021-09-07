За проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске придется заплатить 300 рублей
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За проезд по четвертому мосту через Обь в Новосибирске придется заплатить 300 рублей

8:57:379/7/2021Фото: Группа ВИС
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Пожарные, полицейские, спецмашины, автомобили почтовой связи и машины скорой помощи будут освобождены от уплаты за проезд по мосту. Остальные раскошелятся.

Оплата за проезд по мосту будет зависеть от категории автомобиля

В 2022 году планируется сдача четвертого новосибирского моста через Обь. Стали известны тарифы, по которым будет оплачиваться проезд транспортных средств.

Стоимость переправы варьируется от 100 до 300 рублей, в зависимости от вида транспорт. Также известен ряд категорий, которым не нужно будет платить за проезд по новому мосту.

В региональном минтрансе рассказали, что бесплатным будет проезд для машин пожарных служб, полицейских, автомобилей оснащенных световыми и звуковыми сигналами, машин скорой помощи, почтовых служб, общественного транспорта и других спецмашин.

Маршрутные и междугородные автобусы будут проезжать за установленную плату. Размер тарифа зависит от категории машин: 1-я (мотоциклы, легковушки, фургоны и микроавтобусы) будет оплачивать 100 рублей за поездку, 2-я (грузовики высотой от 2 до 2,6 м) — 150 рублей, 3-я (грузовики, автобусы и трейлеры с высотой свыше 2,6 м) — 200 рублей и 4-я ( крупногабаритные ТС, грузовики и трейлеры с тремя осями и высотой более 2,6 м) — 300 рублей.

Предполагается что ежедневно по мосту будут проезжать 68,5 тысяч транспортных средств.

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