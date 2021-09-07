Покончил с собой из-за коронавирусных долгов директор завода: Нечем было платить рабочим
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Покончил с собой из-за коронавирусных долгов директор завода: Нечем было платить рабочим

9:33:239/7/2021Фото: VK.COM/BALANSMASH.
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В Москве было найдено тело директора предприятия по выпуску балансировочных станков, на котором возникли трудности из-за антиковидных ограничений.

73-летний Игорь Радчик покончил с собой в Москве

В Москве на улице Островитянова было найдено тело 73-летнего генерального директора завода балансировочных машин Игоря Радчика. По предварительной информации он мог покончить с собой - об этом говорят обстоятельства его гибели.

Тело руководителя предприятия было найдено рано утром. Радчик проживал в доме на улице, где он был найден. Характер полученных травм приводит к выводу, что было совершено самоубийство.

Буквально недавно стало известно, что на предприятии, которым руководил покойный, сложная обстановка в связи с ситуацией, в которой оказался завод из-за ограничений по коронавирусу. Радчик выступал в Торгово-промышленной палате и сетовал на сложившееся положение на производстве.

- Начиная с середины марта и до середины июня производство было практически парализовано. Производственный цех в городе Люберцы. В апреле и до середины мая нас вообще не выпускали из Москвы, - говорил в частности директор завода по выпуску балансировочных станков.

В своей речи Радчик рассказал, что несмотря на сложное положение на предприятии, он не уволил ни одного человека за время пандемии, но зарплату платить было нечем.

Предварительная версия смерти Игоря Радчика - самоубийство, на которое он мог пойти из-за долгов перед сотрудниками, пишет МК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2014 году наложил на себя руки директор швейной фабрики "Бердчанка" Владимир Степанов. Предположительно, до суицида его тоже довели долги.

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