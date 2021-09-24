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Можно ли 24 сентября работать и убираться, шить и вязать в церковный праздник святой Феодоры Александрийской Младшей

1:30:039/24/2021Фото: pixabay.com
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В народе этот день называется “Федорины вечера”. Считается, что на праздник на дороге нельзя поднимать что-либо – а то можно стать слабым до порчи от людей.

Еще на Федорины вечера было принято подойти к полю и поклониться до земли озимому урожаю

День Феодоры Александрийской - праздник, отмечаемый всеми православными 24 сентября. В храмах в этот день вспоминают печальную историю святой, которая очень сильно раскаялась в своем грехе.

Девушка пострадала от того, что поддалась человеческим слабостям и предала своего мужа, изменив ему со знатным горожанином, который соблазнил девушку.

Когда девушка осознала свою ошибку, то раскаялась и надела мужскую одежду, чтобы сбежать от своего мужа в мужской монастырь, где ее точно не найдут. После двух лет покаяния она нашла новорожденного за дверью своей кельи. Оказалось, что ее оклеветали за прелюбодеяние с женщиной, которая родила ребенка. Тогда она ушла из монастыря и прожила семь лет жила в хижине с ребенком, пока не была разоблачена клевета на нее после смерти.

В народе этот день называется “Федорины вечера”. Считается, что на праздник на дороге нельзя поднимать что-либо – а то можно стать слабым до порчи от людей.
В этот день запрещено вести пустые разговоры, кого-либо обсуждать и распространять сплетни.

А вот работать сегодня не просто можно, но даже нужно. Поскольку лениться в этот день запрещено. Поэтому шить, убираться или вязать только на пользу в праздник.

Еще на Федорины вечера было принято подойти к полю и поклониться до земли озимому урожаю (хлебу). Неуважение к зерновым могло привести много бед в дом. Одной из традиций считается «осенина». Все сельские жители принимали участие в «осенинах» - помогали местному церковному служителю подготовиться к зиме.

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