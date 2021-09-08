Полиция просит помощи в поиске любителя денег с чужих банковских карт из Бердска

Сотрудники отдела МВД России по Бердску Новосибирской области разыскивают подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты, сообщили 8 сентября в региональном управлении МВД.
По информации полицейских, 1 сентября мужчина, воспользовавшись чужой банковской картой, совершил покупки в бердских магазинах. Сумма ущерба составила более 4000 рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - уточнили в ведомстве.
В бердском отделе МВД просят всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении изображенного на фото мужчины сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-41-62, +7-913-213-15-63. Как сообщили в полиции, конфиденциальность гарантируется.