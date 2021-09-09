Стало известно место гибели главы МЧС Евгения Зиничева
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Стало известно место гибели главы МЧС Евгения Зиничева

10:30:209/9/2021Фото: МЧС РФ
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Он погиб во время исполнения своего служебного долга.

Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Ему было 55 лет.

8 сентября руководитель федерального ведомства погиб на проводимых в Норильске межведомственных учениях. Главный редактор "Russia Today" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что Зиничев разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора.

- Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень, — говорится в опубликованном посте.

Также погиб и сотрудник съёмочной группы, им оказался 63-летний Александр Мельник, который в тот день работал на месте проведения межведомственных учений. По предварительным данным, Мельник прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Отметим, точное место гибели Мельника и Зиничева официально не оглашается, что приводит к появлению различных версий. По предположению некоторых источников, трагедия произошла на озере Лама, которое находится примерно в 120 км от Норильска и является одним из самых глубоких в России. Оно находится в северо-западной части плато Путорана. На его территории также расположен Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником всемирного наследия.

РБК же информирует, что местом гибели Зиничева и Мельника стал водопад Китабо-Орон, также известный как Большой Иркиндинский водопад. Он расположен еще дальше от места учений — почти в 170 километрах от Норильска.

А сайт "Readovka" выдвинул версию, что именно погибший режиссер якобы пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот. Якобы Евгений Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада, в это время года на Китабо-Ороон уже холодно и есть лёд.

Версий произошедшего очень много, но детали все еще уточняются.

Отметим, временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

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