Можно ли работать 9 сентября в день памяти Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского?
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Можно ли работать 9 сентября в день памяти Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского?

10:00:259/9/2021Фото: pixabay.com
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Начинать новые дела 9 сентября не рекомендуется, поскольку такие проекты принесут только разочарования.

Церковью в будний день работать не запрещается

9 сентября православные христиане отметят народно-христианский праздник Два Пимена. В честь двух преподобных святых: Пимена Великого и Пимена Палестинского.
Пимен Великий — Святой родился примерно в 340 году в Египте. От этого многие его называют Египетским. Он направился вместе со своими братьями в один из известных на его земле монастырей. Пимен, Ануб и Паисий приняли монашеский постриг. Братья вели аскетичный образ жизни настолько, что, когда их мать приходила в монастырь навестить своих детей, они не стали выходить к ней из келий.

Пимен Египетский прожил долгую (умер в 110 лет) и мудрую жизнь, посвятив всего себя молитве Богу, вере и наставлениям людей, которые отличались особой мудростью и глубиной. После своей смерти его признали угодным Богу святым. Его называли “Великим” в честь его великого смирения и веры в Господа.

Пимен Палестинский однажды ушел в пустыню и поселился в пещере, где прожил до конца своих дней. Однажды зимой святого Пимена навестил инок Агафоник и решил переночевать в пещере рядом. На утро он пожаловался на сильную стужу. На что ему святой Пимен рассказал: что был наг, но не ощутил холода поскольку ночью его согрел лев, решивший почивать в его пещере. Однако он добавил, что когда был пастухом, то его собаки загрызли человека. Поэтому ему предвиделась его смерть от диких зверей. Так и произошло: через три года все узнали, что святого пустынника Пимена Палестинского растерзали звери. Это случилось в конце VI века.

Церковью в будний день работать не запрещается. Но, по приметам, начинать новые дела 9 сентября не рекомендуется, поскольку такие проекты принесут только разочарования, что может отбить желание у человека продолжить заниматься любимым делом.

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