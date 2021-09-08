Потерпевший позвал замуж подсудимую сразу после приговора прямо в суде Новосибирска

Суд над жительницей Новосибирска, ударившей ножом в печень своего возлюбленного, завершился неожиданно. После вынесения приговора подсудимой предложил ей руку и сердце, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По версии следствия, в ночь на 1 апреля в квартире на улице Промышленной пара поссорилась. Во время конфликта конфликта 30-летняя женщина, ранее уже судимая за убийство, схватила нож и напала на сожителя, ударив его в живот. В это время в соседней комнате спали ее 5-летняя дочь и бабушка. «Скорая» увезла пострадавшего с ранением в печень в больницу.
На суде они утверждали, что мужчина сам упал на нож. Женщину признали виновной и приговорили к 4 годам колонии. Сразу после оглашения приговора потерпевший сделал ей предложение выйти за него замуж, на что она ответила согласием. При этом, попросила его обжаловать приговор.
Два года назад женщину уже судили за похожее преступление — она ударила ножом молодого человека в гостях у подруги. Тогда суд пожалел мать двух малолетних детей и отложил наказание, пока ребенок не вырастет до 14 лет. Но на этот раз рецидивистка получила реальный срок.