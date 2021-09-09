09.09 - первая зеркальная дата осени 2021: магический ритуал на любовь, деньги и здоровье
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09.09
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09.09 - первая зеркальная дата осени 2021: магический ритуал на любовь, деньги и здоровье

9:30:419/9/2021Фото: pixabay.com
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Удачным этот день будет для тех, кто искренне готов приложить свои силы и возможности для достижения целей.

В нумерологии - 9.09 день вдохновения

Главное достоинство зеркальной даты 9 сентября, это то, что притяжение сегодня работает более чем в какую-либо другую отзеркаленную дату. Каждый достигнет сильной связи со Вселенной, если захочет изменить свою жизнь. Поскольку нумерология имеет особое значение 09.09. Девять - ангельское число, которое символизирует чистоту, искренность, ответственность. Поэтому удачным этот день будет для тех, кто искренне готов приложить свои силы и возможности для достижения целей.

В нумерологии - 9.09 день вдохновения, а также пробуждения ваших внутренних порывов. С раннего утра и до полуночи мы будем окружены любовью, спокойствием и счастьем.

Для привлечения любви существует простой, но очень эффективный ритуал, который выполняется исключительно на зеркальную дату:

Любовное заклинание называется "зеркало" и оно неподвластно времени. Этот ритуал использовали еще в древние времена, а теперь широко используется молодыми девушками для решения проблем в их личной жизни, восстановления прежних отношений или привлечения внимания того, кого они желают.
Чтобы сотворить зеркальное любовное заклинание, вам понадобится зеркало, в которое вы смотрели, будучи влюбленными.

Зажгите свечу. Наполните фарфоровую чашку водой, добавьте чайную ложку меда и тщательно перемешайте. Нанесите медовую воду на локти, колени, ягодицы и солнечное сплетение. Подержите чашку над пламенем свечи, говоря,

У любви нет ни часов, ни дней - И нет нужды размениваться ей!

Сделайте паузу, взгляните на свое отражение, используйте зеркало, чтобы накрыть чашку, которую все еще следует держать над пламенем. Продолжать,

В единстве совершенство нам дано: Люби одну, и в ней люби – одно. (Донн Джон)

Потушите свечу в тот момент, когда вы произносите последнее слово заклинания. Не задувай его. Потуши его пальцами. Спрячьте предметы, используемые в зеркальном ритуале, на ночь.

Шансы на успех высоки у тех, кто не будет сидеть дома и проводить время в новых интересных местах. Но, прежде важно сделать первый шаг к цели.

В ночь с 8 на 9 сентября вам нужно написать 9 заветных желаний на листе бумаги и положить записку под подушку. В эту ночь вам может присниться вещий сон, который подскажет вам, какое из желаний сбудется в первую очередь. Такой ритуал поможет внести позитивные изменения в жизнь.

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