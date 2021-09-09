Цены на бензин резко снизились в России

С 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на бензин в России в период снизились. Данные предоставил Росстат и опубликовал их на сайте.
Отметим, топливо подешевело в 68 российских городах - региональных центрах. Наибольшее снижение цен отмечено в Уфе (0,9 процента), Орле и Оренбурге (0,8 процента). В Москве стоимость топлива снизилась на 0,4 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,5 процента.
В среднем за указанный период бензин подешевел на 15 копеек — с 49,08 до 48,93 рубля за литр. В частности, средняя цена на Аи-92 снизилась на 17 копеек (45,99 рубля за литр), стоимость Аи-95 упала на 16 копеек (49,82 рубля), Аи-98 — на 8 копеек (57,57 рубля).
Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что риска повышения цен на бензин в стране нет. Он отметил, что меры властей по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов.